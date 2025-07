Si bien la costumbre de irse al más allá acompañado de personas, animales u objetos queridos se asocia al mundo antiguo, hay personas que la siguen practicando aún en nuestros días. Es el caso de un legislador del Partido Nacional que ayer comunicó a sus seres queridos su deseo de ser enterrado con Tomás, su gato siamés, y también con los argumentos con los que defiende a capa y espada el proyecto Neptuno a pesar de todos los informes técnicos que lo cuestionan. “A Tomás lo quiero muchísimo, me acompaña desde hace diez años, está conmigo mientras redacto mis tuits o mando mensajes a mi grupo de Whatsapp de la oposición. Y los argumentos para defender al proyecto Neptuno están desde hace menos tiempo en mi vida, pero he desarrollado con ellos un vínculo igual de fuerte que con mi gato. Me resisto a la idea de que mi desaparición física termine siendo un obstáculo para que yo pueda mantenerme aferrado a estos argumentos por el resto de la eternidad”, explicó el legislador.

La frase: “Sigo sosteniendo que el consumo de agua de mar es beneficioso para la salud. Gwyneth Paltrow, Paris Hilton y Mickey Rourke lo hacen”. Político nacionalista fanático del wellness.