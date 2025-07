“Para mí ella siempre fue una gran inspiración, así que cuando lanzó la canción con Bizarrap, esa en la que dice ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, decidí seguir su ejemplo. Dejé de llorar y de quejarme y me dediqué a hacer plata. El problema es que, por ahora, lo que facturo como cajera en el supermercado apenas me da para pagar las cuentas. No me sobra ni un mango para comprar entradas de 5.000 pesos”. Esta confesión pertenece a una fanática de Shakira que siempre soñó con ver a la cantante colombiana en vivo, pero esta vez se quedará con las ganas debido al alto precio de las localidades.

Otra fanática de Shakira que dijo estar en la misma situación se mostró confiada en que podrá asistir a un concierto de su ídola la próxima vez que esta se presente en Uruguay. “Se ve que tengo que empezar a llorar menos y facturar más. Es difícil, no tanto por lo de dejar de llorar, porque yo casi no lloro, sino por el tema de facturar más, porque soy maestra. Así que bueno, por ahora me voy a tener que conformar con los conciertos en Viña del Mar que están colgados en Youtube”.