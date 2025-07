La Justicia decretó el jueves la prisión preventiva para Pablo Carrasco por estafa y lavado de activos, en el marco de la causa de Conexión Ganadera. Tras sus primeros tres días en prisión, el exempresario publicó una carta a través de sus familiares en la que denunció “el estado de total abandono en el que se encuentra la protección de la libertad como valor supremo en Uruguay”. “Ni siquiera han pasado cinco meses desde que la izquierda volvió al poder y yo ya me siento menos libre. Queridos compatriotas, debemos tener cuidado. No pensemos que este progresismo de libertades a medias es diferente del estalinismo castrista chavista que nos acecha”, escribió el expropietario de Conexión Ganadera.

Carrasco aclaró, de todos modos, que este proceso de “pérdida gradual pero sostenida de nuestras libertades” no comenzó con la llegada del Frente Amplio al poder. “Desgraciadamente, ya desde el gobierno de la coalición multicolor yo había empezado a notar ciertos ataques hacia mis libertades, que, como no podía ser de otra manera, se ensañaron en primer lugar contra mi libertad de empresa. Pero con la llegada de la izquierda al poder este proceso se radicalizó. Al principio me prohibieron hacer negocios, después empecé a tener problemas para salir del país, después para salir de mi casa y ahora soy lisa y llanamente un preso político que no puede poner un pie en la calle. Me siento cada vez menos libre. Tengan cuidado, porque también les va a pasar a ustedes”.