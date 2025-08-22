Tras varios meses sin que hubiera noticias relevantes sobre el covid, el Ministerio de Salud Pública comunicó la aparición de dos nuevas variantes del virus. Si bien estas dos mutaciones, llamadas Nimbus y Frankenstein, no generan más cuadros graves ni muertes que las variantes que circulaban hasta ahora, los científicos consideran que en el caso de la segunda puede haber “alguna sorpresa”. “No sería raro que aparezca una novia de la variante Frankenstein. Ha ocurrido en el pasado. Y si vuelve a pasar, no tenemos idea de cómo podría reaccionar”, alertó un virólogo.

El temor de los científicos se basa en que la variante Frankenstein, a diferencia de las anteriores, fue creada en un laboratorio. “No sería raro que al científico megalómano que desarrolló esta variante se le meta en la cabeza que necesita una novia. Cuando la gente se pone a crear organismos vivos suele perder el control sobre sus impulsos y emociones y termina generando grandes desastres”.