La semana pasada se desató el escándalo más grave para el gobierno encabezado por Javier Milei, cuando se descubrió una trama de corrupción relacionada con las compras estatales de medicamentos. En las maniobras participaba uno de los funcionarios más cercanos a Milei, que fue apresado cuando intentaba escapar con dinero en efectivo y una máquina para contar billetes, algo que despertó fuertes críticas de muchos libertarios. “Son todos iguales. No se salva ni uno. Yo estaba convencido de que Milei era el tipo que iba a establecer las criptomonedas como la divisa de la corrupción, de las estafas, de la joda, sobre todo después del escándalo de Libra. Pero al final es igual a todos. No hay nada que les guste más que los billetes. Y cuanto más usados y gastados, mejor”, se quejó un usuario de X.

El internauta consideró que el episodio demuestra “lo atrasado que está Argentina con respecto a otros países”. “En todo el mundo los terroristas, los estafadores, los narcotraficantes y los que lavan guita usan ciberdinero, mientras que acá seguimos con el sistema prehistórico de usar billetes como soporte del dinero sucio. ¿Qué sigue, empezar a cobrar coimas en cabras y huevos de gallina?”.