El escándalo de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados que involucra a altas jerarquías del gobierno de Javier Milei causó la indignación de millones de argentinos. Los analistas advierten que este episodio puede generar una “crisis de desconfianza en las instituciones”, cuyo desenlace aparece como “incierto”. “Estamos ante el escenario perfecto para que emerjan los outsiders. De hecho, en una encuesta de intención de voto realizada pocas horas después de los ataques a la caravana electoral de Milei, la piedra que le arrojaron a la cabeza al presidente aparece primera y con mucha ventaja sobre el resto de los candidatos”, explicó un politólogo.

Una consulta callejera realizada por un informativo televisivo parece confirmar que los argentinos están hartos de los políticos que están en el poder y se inclinan hacia una solución radical. “Son todos iguales, todos chorros, se dan la gran vida mientras el pueblo se muere de hambre. La piedra esta no tiene mucha trayectoria y, de hecho, no sé bien qué es lo que piensa, pero es la única que por lo menos intentó hacer algo contra el chorro hijo de puta que nos gobierna”, declaró un transeúnte.