La comunidad científica mundial se vio revolucionada el viernes pasado por un hecho impactante, que seguramente marcará un antes y un después en la historia de la antropología. Dos ejemplares del Homo neanderthalensis, también conocido como “neandertal”, fueron avistados en Alaska. Según las primeras interpretaciones del fenómeno, esto podría indicar que este antecesor del Homo sapiens está resurgiendo. “Hasta el momento se daba por sentado que los neandertales se habían extinguido, pero es posible que algunos de ellos hayan logrado sobrevivir escondiéndose en la zona polar del hemisferio norte”, opinó un científico de la Universidad de Harvard.

Pero algunos científicos sostienen que hace ya varios años que los neandertales están volviendo a poblar la Tierra. “Desde 2015 a esta parte hemos visto cómo los neandertales están resurgiendo en varios países. Estados Unidos, Rusia, Italia, Hungría, Argentina y Brasil son casos muy claros. Hasta ahora no habían sido detectados debido a que desarrollaron cierta habilidad para camuflarse, pero están ahí desde hace tiempo”, aseguró una investigadora canadiense.