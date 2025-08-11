Dentro de algunos días comenzará a transmitirse para todo el mundo la exploración del suelo marítimo uruguayo por parte del robot SuBastian, que recorre el mundo a bordo del buque Falkor. En ocasión de su paso por Argentina, la transmisión del robot fue seguida por cientos de miles de personas, a tal punto que una estrella de mar roja se transformó prácticamente en una celebridad. De todas maneras, en el ambiente uruguayo de la ciencia no creen que el fenómeno se repita aquí. “Es muy difícil que una estrella de mar uruguaya acepte aparecer ante las cámaras. Generalmente, cuando estos especímenes nacen y pasan toda su vida en suelo marítimo oriental, se comportan con mucha timidez. Y más si las imágenes se transmiten a todo el mundo. En el caso de las filmaciones que se ven únicamente en ámbitos académicos no existe tanto ese problema, porque las estrellas de mar son conscientes de que las van a ver, como mucho, una decena de antisociales que prefieren vivir en un laboratorio en lugar de ir a un parque. Pero despertar el interés de cientos de miles de personas es algo que seguramente le genera una especie de sentimiento de culpa, de injusticia”.

Las diferencias: “La estrella de mar que se hizo famosa en Argentina debe estar agrandadísima. Si alguna estrella de mar se hace famosa en Uruguay, se va a registrar por primera vez en la historia un caso de síndrome del impostor en animales marítimos”. Etólogo experto en comportamiento e idiosincrasia.