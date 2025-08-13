La vuelta de Leonardo Cipriani al Círculo Católico, mutualista de la que era directivo hasta que asumió la presidencia de ASSE en 2020, generó críticas por parte del Frente Amplio y del propio Partido Nacional, ya que la mutualista fue ampliamente beneficiada por el gobierno anterior. Ante el planteo frenteamplista de realizar auditorías en ASSE, Cipriani dijo que se siente “muy tranquilo” y no tiene miedo a ser auditado, aunque consideró que este extremo no es necesario. “Durante los cinco años que estuve en ASSE estuve bajo la atenta supervisión del mejor auditor de todos: Dios”. El exjerarca recordó que “El Creador es omnipresente y todo lo ve, por lo que, si hubiera habido algo que contraviniera las leyes divinas nos habríamos enterado, porque seguro que aparecía alguna plaga”.

En opinión de algunos dirigentes nacionalistas, este último argumento de Cipriani podría ser, precisamente, la prueba de que hubo irregularidades. “Tuvimos Covid, sequía, guerra en Ucrania. Claramente Dios nos estaba mandando un mensaje”.