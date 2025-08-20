La aparición de un disco duro enterrado en una casa que perteneció a un exoficial del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas generó ciertas expectativas de que allí podría haber información relacionada con la represión durante la dictadura militar, incluyendo datos sobre enterramientos de desaparecidos. Desde el Círculo Militar (CM) celebraron el hallazgo y pidieron que la exfiscal Gabriela Fossati sea la encargada de supervisar el peritaje de los dispositivos. “Creemos que estos discos duros pueden ser un insumo importante para la tan anhelada reconciliación nacional. Pero para que efectivamente esta información colabore con la causa de unir a todos los uruguayos es fundamental que se la trate con seriedad, rigurosidad e imparcialidad. Por eso creemos que la exfiscal Gabriela Fossati, quien ha demostrado ser una verdadera profesional de la investigación a fondo y la transparencia, es la persona ideal para encargarse de tan importante tarea”, reza un comunicado del CM.

El argumento: “No hay caso, cada vez que salta algún chanchullo como la compra de María Dolores o la suspensión del proyecto Neptuno intentan tapar todo con el curro de los desaparecidos”. Grok, inteligencia artificial de Elon Musk.