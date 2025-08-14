Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado advirtieron que si finalmente se aprueba la ley de eutanasia se producirá “en muy poco tiempo” un aumento en el número de personas que se quitan la vida sin estar en una situación terminal. “La aprobación de la eutanasia va a tener efectos catastróficos. Según nuestras proyecciones, en dos o tres años la cantidad de personas que se suicidan porque se sienten un poco mal, es decir, que por ejemplo les duele un poco la cabeza o están algo tristes, va a igualar al de mujeres que abortan porque les da pereza tomar anticonceptivos, para tener un día libre en el trabajo o porque lisa y llanamente les divierte la idea”, expresó un diputado del Partido Nacional.

El legislador consideró que las leyes que regulan el aborto y la eutanasia “son parte de un proyecto de la izquierda contra la vida”, y recordó que tras la legalización de la marihuana “se disparó el número de jóvenes que comienzan fumando marihuana y terminan matando a sus padres para comprar una lágrima de pasta base. ¿Con qué cara me van a venir a decir que acá no se está buscando reducir la población mundial?”.