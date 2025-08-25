El viernes se anunció que el 5 de diciembre se realizará el sorteo de los grupos y las sedes para el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugará a mediados del año que viene en Canadá, Estados Unidos y México. Donald Trump aprovechó la oportunidad para firmar una orden ejecutiva que habilita el ingreso de la Guardia Republicana a la tribuna de los estadios para reprimir posibles desbordes de los hinchas. “Debo reconocer que al principio tenía ciertos prejuicios con el fútbol. Realmente no era lo mío. Pero cuando se decidió que la Copa del Mundo se iba a realizar aquí empecé a interesarme por este deporte y vi cosas que me entusiasmaron mucho, especialmente en Sudamérica”, relató Trump en una entrevista.

El presidente quedó “gratamente sorprendido” ante los incidentes que tuvieron lugar el jueves en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, aunque consideró que el espectáculo “podría haber sido mejor”. “Si llega a pasar algo así en nuestros estadios, vamos a desplegar a la Guardia Nacional, para que el espectáculo sea completo”.