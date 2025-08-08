Una encuesta divulgada por Equipos Consultores reveló que para un 35% de los uruguayos la inseguridad es el principal problema del país, mientras que hay un 14% al que el desempleo le preocupa más que cualquier otro tema. Estos resultados son similares a los de sondeos anteriores, pero en esta ocasión apareció una sorpresa. Hay un 1% de los uruguayos que tiene como principal preocupación que su camioneta de alta gama sea incendiada. Uno de los responsables del estudio explicó que este 1% está “fuertemente concentrado” en el barrio Carrasco. “Una de las principales explicaciones para este fenómeno estaría en que es en ese barrio donde se ha producido la mayor cantidad de este tipo de incidentes. Otra explicación es que el 99% de la población no tiene camionetas de alta gama. Finalmente, lo que puede estar ocurriendo es que la inmensa mayoría de la población no tiene motivos para temer que un buen día alguien les incendie su vehículo”.

La queja: “Con esa obsesión que tiene el Estado uruguayo por meterte la mano en el bolsillo y matarte a impuestos es prácticamente imposible que la estafa piramidal que armaste sea rentable”. Emprendedor asfixiado por las regulaciones.