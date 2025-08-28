“Nos pidió una entrevista el abogado de una persona que necesitaba un carné de salud en forma urgente para poder inscribirse en la liga de fútbol de ese país. El hombre nos pasó varios exámenes sobre su estado físico y estaba todo en regla. No podíamos hacer otra cosa que darle el documento”. Así justificó un funcionario del Ministerio de Salud Pública la entrega del carné de salud a Edward Vaca Hurtado, el futbolista boliviano que fue atrapado mientras transportaba droga en una avioneta para la organización de Sebastián Marset. Pero este no habría sido el único documento uruguayo que poseía el deportista y narcotraficante. El carné que lo habilitaba para pilotar avionetas también había sido emitido en Uruguay, en este caso por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). “Nosotros sabíamos que había un futbolista boliviano que se dedicaba a pilotar avionetas para los narcos, pero cuando nos llegó una solicitud de carné para pilotar avionetas por parte de un futbolista boliviano nunca se nos ocurrió que podía tratarse de la misma persona”, relató un funcionario del MDN.
La frase: “Es más fanático de Uruguay que Antoine Griezmann”. Compañero de Edward Vaca Hurtado.