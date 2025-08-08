El lunes 25 de agosto se cumplen 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, por lo que la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, había propuesto un espectáculo musical abierto a todo público, con la presencia de varios artistas de renombre. Los nacionalistas se opusieron a la iniciativa tanto por su costo como por la elección de los artistas, por lo que se buscó una alternativa de consenso. Finalmente, se decidió que se hará la fiesta, pero el espectáculo estará a cargo de los senadores Graciela Bianchi, Sebastián da Silva y Bettiana Díaz. “La verdad es que no tenía sentido pagarles a artistas cuando en el propio Palacio Legislativo tenemos a algunas de las celebridades que más entretienen a los uruguayos”, consideró un legislador nacionalista.

Un legislador frenteamplista admitió que la idea propuesta por los blancos “es más barata y mejor”. “A lo mejor, inicialmente nosotros nos fuimos un poco a lo clásico, con espectáculos musicales y esas cosas, pero estoy seguro de que tener a Bianchi, Da Silva y Díaz discutiendo y peleándose sobre alguna pelotudez va a ser mucho más divertido. Va a ser algo tipo Gran Hermano, que es lo que está pegando más en estos momentos”.