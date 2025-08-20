A pesar de tener apenas 3.000 habitantes, este municipio de Cerro Largo enfrenta serios problemas para atender las demandas de los ciudadanos, especialmente en materia de trámites. Un habitante de Isidoro Noblía denunció que lleva dos años esperando que le den un turno para sacar su libreta de conducir, sin éxito. “La verdad es que yo no entiendo nada. Somos una localidad pequeña, pero si vas a sacar la libreta de conducir parece que fuésemos del tamaño de Melo”, se quejó un vecino del municipio arachán.

Las autoridades municipales reconocieron que, en ocasiones, los trámites los “desbordan”. “El problema es que el trámite para sacar la libreta de conducir es muy lento. La cantidad de vecinos que se acercaron a la alcaldía para sacar su libreta en los últimos tres años no debe ser mayor a 100, pero acá adentro es como si hubiéramos tramitado 9.000 libretas en ese período. El Estado necesita reformarse con urgencia”, declaró un funcionario del municipio.