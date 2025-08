Entre el 10 y el 21 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP 30. Varios analistas consideran muy probable que el gobierno de Estados Unidos intente sabotear el evento. “Hay un riesgo grande de que la administración Trump busque torpedear la cumbre. Pero esto no es seguro, ya que también existe la posibilidad de que Trump opte por bombardeos aéreos o una invasión terrestre. En estos momentos todas las opciones están abiertas”, afirmó un experto en política estadounidense, quien se encargó de aclarar que estaba hablando literalmente. “Creo que a veces abusamos de las figuras metafóricas y eso hace que pierdan su acepción literal. Cuando yo hablo de torpedear me refiero a arrojar torpedos reales. Seguramente la idea de Trump es tomar a los asistentes por sorpresa, por lo que el ataque se realizaría con submarinos. Obviamente no podemos descartar la posibilidad de que haya algún tipo de ataque diplomático. Pero es una cumbre de Naciones Unidas para combatir el cambio climático en la que Lula es el anfitrión. Es un objetivo militar demasiado irresistible para Trump”.

El consejo: “Teniendo en cuenta el crecimiento de los mares y las perspectivas de que el problema se solucione, creo que deberíamos invertir más en submarinos y menos en tanques de guerra”. Asesor militar realista.