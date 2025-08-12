Si bien la imagen que tienen los uruguayos de Donald Trump es predominantemente negativa, también hay quienes lo defienden, asegurando que el presidente de Estados Unidos es víctima de muchos prejuicios y que su retórica incendiaria no es más que una simple provocación. “Ahora todo el mundo está escandalizado porque Trump va a desplegar a la Guardia Nacional en Washington, tal como lo hizo en Los Ángeles hace poco. Lo llaman fascista, dictador, autoritario y quién sabe cuántos disparates más. Pero la verdad es que su decisión de sacar a los militares a las calles responde a una situación que tiene sus complejidades. No es todo tan sencillo”, aseguró un uruguayo que defendió y sigue defendiendo la dictadura.

Este uruguayo recordó además que: “Quienes verdaderamente comenzaron con la violencia no fueron los militares, sino los inmigrantes criminales. O sea que hay solamente dos opciones: o protegemos a los terroristas o apoyamos a la Guardia Nacional”.