La Unidad Nacional de Seguridad Vial lanzó ayer una campaña para prevenir accidentes de tránsito durante la noche de la nostalgia, uno de los días del año en que los uruguayos salen más. Según explicaron desde el organismo, este año se decidió realizar un operativo “especialmente intenso” debido a que una encuesta realizada a comienzos del año reveló que una de las cosas que genera más nostalgia en los uruguayos es la época en que la gente podía manejar estando completamente borracha y prácticamente no había consecuencias. “Hay muchos uruguayos para quienes la música de hoy en día es muy mala y no tiene nada que ver con las canciones de los Bee Gees, Gloria Gaynor y Palito Ortega.

Pero son muchos más los que creen que la obligación de que siempre haya un conductor designado es lisa y llanamente un horror. La opinión mayoritaria de la población es que el espirómetro le sacó buena parte del encanto a las salidas nocturnas”.