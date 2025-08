El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se cuidó mucho de no criticar a su antecesora, Carolina Cosse, aunque algunas de sus primeras decisiones parecerían indicar cierta voluntad de cambiar el rumbo en algunas áreas. Es el caso de la reinstalación de papeleras, el nombramiento de un nuevo director en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y la realización de un festival en el que actuará un coro amateur de jubilados.

“Nosotros no vinimos con ánimos refundacionales, pero obviamente cada intendente tiene su perfil, así que vamos a hacer algunos pequeños cambios graduales. Queremos un director de la UAM que no esté todo el tiempo a punto de agarrarse a piñas con el resto del directorio. También buscamos que la gente tenga un lugar para tirar los papeles porque, si no, terminan en la calle. Y obviamente queremos seguir con las actividades culturales para todos y todas los y las montevideanas, pero quizás buscando una mejor eficiencia económica. No tenemos nada en contra de Daniela Mercury, obviamente, pero los coros de jubilados también tienen lo suyo. Algunos incluso hacen unas versiones muy lindas de ‘O canto da cidade’”.