El enorme número de víctimas de Conexión Ganadera hace que, a varios meses de que se destapara el esquema Ponzi pergeñado por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, sigan apareciendo testimonios. Ayer, una persona que había invertido 90.000 dólares en el fondo publicó un sentido mensaje en Facebook. “Trabajé toda una vida y quería tener una vejez tranquila. Un día, en un acto político, me crucé con alguien que aparentemente sabía algo de campo y caí como un pelotudo. Le hice caso a un heterosexual de mierda y me quedé sin ahorros. Ojo, yo no tengo nada en contra de los heterosexuales. Lo digo de caliente”.

Ante algunas preguntas de otros usuarios de Facebook, esta persona no quiso identificar a quien le recomendó invertir. “No quiero meterme en problemas legales. Solamente les puedo decir que su personaje de hombre de campo le salía muy bien. Después me enteré de que vive en Punta Carretas, pero en el momento era muy difícil darse cuenta”.