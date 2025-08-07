Ayer trascendió que Daniela Cabral cumplirá la prisión domiciliaria que le impuso la Justicia en un apartamento de Punta del Este de su propiedad, valorado en 900.000 dólares. En una publicación en X, la viuda de Gustavo Basso compartió algunas fotos del inmueble y de la tobillera electrónica que utilizará durante su reclusión domiciliaria. “Esta belleza fue diseñada en NY por mis amigos de @Tiffany. Está hecha con madera de ébano, tiene incrustaciones de rubíes y un acabado en oro realmente maravilloso. Y no sólo es muy linda, sino que también es súper cómoda ¡Es un placer usarla!”, publicó.

La viuda de Basso también compartió algunos de los platos que conformarán su rancho mientras dure su arresto domiciliario. “Caviar, trufa, foie gras, Dom Perignon y, por supuesto, ¡unos ricos cortes de carne premium!”, escribió Cabral en X.