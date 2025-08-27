El despliegue de una flota militar estadounidense en las cercanías de las aguas territoriales venezolanas provocó una respuesta del gobierno encabezado por Nicolás Maduro, consistente en una convocatoria masiva para enlistarse en las Fuerzas Armadas. Según explicó el propio mandatario, los nuevos milicianos recibirán un adiestramiento “intensivo” para enfrentar a las fuerzas de Washington. “Seguramente van a recibir un par de clases de tiro al blanco y un par más de tácticas militares, pero la parte medular del entrenamiento será comer cuatro veces por día y recibir atención médica”. Maduro aclaró que si bien su gobierno “sigue plenamente comprometido en la lucha contra la obesidad y el exceso de medicación”, la actividad militar tiene algunos requerimientos diferentes a los que corren para el resto de la población. “Los soldados necesitan estar un poco gorditos para poder combatir cuerpo a cuerpo al enemigo. Y también necesitan estar a cubierto de las enfermedades, porque obviamente no pueden faltar al trabajo”, declaró el presidente venezolano.

Tranquilidad: “Voy a solucionar el conflicto con Venezuela en un par de días”. Donald Trump, solucionador.