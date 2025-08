Si bien desde el Partido Nacional se insiste en que allí no hay animosidad alguna contra el Instituto Nacional de Colonización (INC), lo cierto es que los juicios de los nacionalistas sobre esta dependencia estatal suelen ser bastante negativos. De hecho, en las últimas horas los nacionalistas propusieron cerrar el INC y sortear sus tierras entre senadores. “Si el instituto sigue abierto va a seguir perdiendo dinero. Acá la única opción es cerrarlo. Y si le queda algún campo lo podemos sortear entre nosotros, para no tener que complicarnos la vida con el proceso de venta”, explicó un senador nacionalista.

El legislador aclaró, de todos modos, que en el sorteo no participarían la totalidad de los senadores. “Solamente podrían acceder a los campos aquellos legisladores que tengan un verdadero compromiso con la actividad rural, expresado mediante la pertenencia a algún partido político muy arraigado en el interior del país y con fuertes vínculos presentes e históricos con la campaña”.