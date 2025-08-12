Se espera que en pocas horas se vote y apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que habilita la muerte asistida. En un intento por evitar que el proyecto salga, diputados nacionalistas plantearon una alternativa. Se trata de una rebaja de impuestos para aquellos pacientes terminales que quieran terminar con su sufrimiento. “Somos el partido de la libertad, por lo que siempre vamos a estar a favor de que los uruguayos puedan actuar con la mayor libertad posible. Por eso vamos a proponer algo que otorgará mucha más libertad que el suicidio asistido: una rebaja impositiva. Porque, en definitiva, la verdadera libertad no consiste en poder recibir asistencia para morir en forma digna cuando uno vive en medio de un sufrimiento insoportable y sin posibilidades de alivio o recuperación. La verdadera libertad consiste en poder escapar del totalitarismo estatista y, especialmente, de una de sus herramientas más crueles y salvajes: la garra impositiva”, explicó uno de los legisladores responsables del proyecto alternativo.

El argumento de la iglesia: “Entendemos que hay mucha gente que puede estar un poco ansiosa por encontrarse con Dios lo antes posible, pero les pedimos que esperen un poco. Dios nos va a recibir a todos”. Cura que no ofrece demasiada cura.