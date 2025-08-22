El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó que los productos comprados en el exterior pasarán a tributar IVA, un reclamo de los comerciantes locales ante el llamado “efecto Temu”. Pero este nuevo régimen tendrá algunas excepciones. Quienes compren en el gigante chino artículos que se rompan a los dos días de uso o antes podrán exonerar el IVA que pagaron. Según explicó Oddone, “lo que pretendemos con esta medida es proteger a todo el mundo. A los comerciantes que deben cobrar el IVA y no es justo que compitan con un actor que no lo cobra, y a los usuarios que quieren comprar artículos absurdamente baratos completamente a ciegas pero se enojan si estos artículos resultan ser una porquería. Y ya que es imposible que les reintegren todo su dinero, porque cuando uno compra artículos absurdamente baratos no puede pretender tener las mismas garantías que cuando compra a precios mínimamente razonables, por lo menos les vamos a devolver el IVA”.

El eslogan: “Compre como un millonario, destruya la economía local como un millonario, contamine como un millonario”. Campaña de Temu.