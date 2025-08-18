Si bien las interpelaciones a ministros suelen generar cierto interés por parte de la población, lo ocurrido con la que se llevará a cabo el martes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sorprendió hasta a los propios funcionarios del Palacio Legislativo. Es que las entradas para la interpelación se agotaron en apenas algunos segundos. “La verdad es que no sabíamos que tanta gente iba a estar interesada en presenciar esta interpelación, porque hasta el jueves la cosa venía medio chaucha. Es más, como hay tantos espectáculos por estas fechas en Montevideo, pensamos que quizás hasta íbamos a tener que regalar entradas en programas de radio. Pero el jueves explotó la demanda”, contaron desde el palacio de las leyes.

La Cámara de Diputados está considerando la posibilidad de agregar una nueva fecha jueves o viernes. “Entendemos que tanto para el ministro y su equipo como para mis colegas legisladores puede ser un poco tedioso repetir la interpelación otro día, pero creo que se lo debemos a nuestro público”, opinó un diputado.