El presidente Yamandú Orsi se reunió ayer con una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE). En el encuentro se habló de varios temas relacionados con la marcha de la economía, incluyendo la aplicación del IVA a las compras en el exterior. Desde la CCE consideraron que la medida fue “acertada”, aunque insuficiente. “Ahora que confirmamos que va a haber impuesto a las compras de Temu, reclamamos al gobierno que elimine el resto de los impuestos, porque constituyen no sólo un freno a la sana competencia, sino también un ataque a la libertad de los ciudadanos”, declaró uno de los participantes de la reunión.

Los empresarios también reclamaron una “política clara” de subsidios, que consistiría en subsidiar solamente a los empresarios, dejando de lado cualquier otro sector de la sociedad que esté pasando por un mal momento y necesite apoyo económico. “Los empresarios somos, ante todo, liberales”.