Ayer comenzaron las actividades por el bicentenario del ciclo independentista, que abarca desde la Declaratoria de la Independencia de 1825 hasta la Jura de la Constitución de 1830. Pero si bien faltan cinco años para el cierre de esta serie de celebraciones, el gobierno y la academia ya están pensando en el 19 de julio de 2030. “Con esto de haber celebrado el bicentenario del proceso emancipatorio de 1811 y ahora estar celebrando un nuevo bicentenario, el del ciclo independentista, que encima va a durar un lustro, nos estamos acostumbrando a tener siempre algo. Teníamos miedo de que cuando terminara todo esto nos quedáramos con una sensación de vacío. Por eso decidimos empezar a celebrar los 200 años del siglo XIX”, explicó un historiador que integra la actual Comisión del Bicentenario. Estas celebraciones comenzarán en 2030 y seguirán hasta 2099. “El siglo XIX fue muy importante para Uruguay. Pasaron muchas cosas. Y en este siglo, todos los años se van a cumplir 200 años de algún año del siglo XIX. Motivos para celebrar es lo que nos sobra”, agregó.

Non stop: “Prácticamente no vamos a tener descanso, porque cuando terminemos con las celebraciones por el bicentenario del siglo XIX vamos a empezar a planear el tricentenario del Grito de Asencio”. Historiador celebrante.