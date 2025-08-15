Luego de participar en el evento La cena de los famosos, la excompañera de fórmula de Álvaro Delgado compartió una fotografía en redes sociales contando que en los últimos meses había bajado 15 kilos. Ripoll explicó que perder todos esos kilos le implicó “bastante esfuerzo”, pero su experiencia haciéndole perder puntos en las encuestas al Partido Nacional le ayudó bastante. “En un momento me dije a mí misma: ‘Si lograste algo tan difícil como hacer que los propios integrantes del Partido Nacional chiflen a su candidata a la vicepresidencia y a raíz de ello pierdan decenas de miles de votos, ¿cómo no vas a ser capaz de perder 15 kilos?’”.

Ripoll relató que ni bien empezó su dieta, “las ganas de comer me abandonaron como me abandonaron todos los dirigentes nacionalistas, después de la derrota en octubre del año pasado”. “Cuando decidí emprender este nuevo camino en la política, nunca me hubiera imaginado que iba a aprender tanto sobre otros ámbitos de la vida”, dijo.