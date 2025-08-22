El legislador nacionalista y excandidato a la Intendencia de Montevideo decidió abrirse de Aire Fresco, el sector encabezado por Álvaro Delgado, para formar su propia agrupación. Lema aseguró que su nuevo sector “recién se está armando” y que ni siquiera tiene nombre, aunque algunas fuentes explicaron que este último tema en realidad está “prácticamente definido”. “El nombre ya está. Va a ser Vamos sin Valeria. Cuando alguien lo tiró en las primeras conversaciones todos estuvimos de acuerdo, porque refleja con mucha claridad y precisión el principal motivo por el que decidimos abandonar a Delgado y crear nuestra propia agrupación”, explicó un dirigente cercano a Lema.

A pesar de la unanimidad que cosechó el nombre que finalmente resultó electo, antes de que apareciera también se manejaron otros, como Orgullo Carrasquense, Somos Bien y Linaje Estanciero. “Todos representaban muy bien nuestro espíritu, pero ninguno al nivel de Vamos sin Valeria”, consideró el dirigente consultado.