Ante las numerosas versiones que circularon por todo el mundo según las cuales Donald Trump y Vladimir Putin iban a reunirse en Alaska el próximo viernes para discutir una posible salida a la guerra en Ucrania, un vocero de la Casa Blanca salió a realizar algunas aclaraciones. “Es cierto que el presidente y su par ruso se van a reunir en Alaska, y también es cierto que van a hablar sobre la importancia de la paz. Pero, en realidad, es el presidente Putin quien va a hacer un planteo a Trump. Concretamente va a intentar disuadirlo de que continúe con su proyecto de anexar Canadá”.

El vocero adelantó que Trump “escuchará con atención” los planteos de Putin, pero que la solución definitiva al conflicto “solo podrá llegar cuando las acciones del gobierno canadiense dejen de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El presidente lo dejó muy en claro: no vamos a parar hasta desnazificar a Canadá”.