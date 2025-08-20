Si bien muchos dudaban de que los esfuerzos de Donald Trump por concretar un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania fueran a tener éxito, todo parece indicar que la reunión para discutir un posible fin a la guerra entre ambos países finalmente se va a llevar a cabo. Un vocero de Moscú anunció ayer que Putin se comunicó personalmente con Zelenski para invitarlo “a compartir una taza de té mientras ambos intercambian impresiones sobre los mejores caminos para alcanzar la paz”.

El vocero agregó que, como una muestra de su disposición a limar las asperezas que existen entre rusos y ucranianos, el propio Putin será el encargado de preparar la infusión. “El presidente Putin quiere tenderle una mano amiga al presidente Zelenski, por lo que le va a preparar su receta secreta de té, un privilegio que muy pocas personas en este mundo pueden decir haber recibido. Ninguna, de hecho, salvo alguna que haya logrado comunicarse con este mundo mediante una ouija”.