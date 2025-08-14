En el marco de una gira que lo llevará a Roma, Madrid y Bruselas, el presidente Yamandú Orsi se reunirá con el papa León XIV. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la visita del mandatario al Vaticano se enmarca en una estrategia de inserción internacional que busca “mantener buenos vínculos con todo el mundo, más allá de ideologías y orientaciones, es decir, estar bien con Dios y con el Diablo”. En la cancillería consideran que la reunión de Orsi con el Sumo Pontífice “es la parte más fácil de esta estrategia”. “El problema es determinar quién sería el representante del Diablo en la Tierra, fundamentalmente porque hay muchas posibilidades. Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Bashar al-Assad y muchos más. En estos momentos estamos haciendo una serie de rituales satánicos con el objetivo de entrar en contacto con el Emperador de las Sombras y que él nos diga con quién nos tenemos que reunir”.

La frase: “El gobierno anterior dejó servida en bandeja la oportunidad de firmar un histórico Tratado de Libre Comercio con el Vaticano. Esperemos que Orsi la sepa aprovechar”. Álvaro Delgado, lacallista fundamentalista.