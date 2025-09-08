Un artículo de la ley de presupuesto que habilita el levantamiento del secreto bancario sin intervención de la Justicia ante pedidos de estados extranjeros fue duramente criticado por parte de la oposición. Blancos y colorados consideraron que la aprobación de este artículo representaría “un duro golpe para el turismo”. “En Uruguay tenemos un turismo de alto poder adquisitivo, que deja muchos ingresos al país y que está compuesto por personas de negocios que vienen a disfrutar del sol y la playa, no a preocuparse por el trabajo. Esa gente viene a descansar. Si no les ofrecemos eso, se van a ir a alguna isla en el Caribe”, declaró un legislador nacionalista.

En una línea similar, un dirigente colorado opinó que se debe respetar la privacidad de los turistas que eligen Uruguay como destino. “¿Alguna persona acaudalada vendría a Uruguay si supiera que los pesitos que se trae para cubrir su estadía van a ser examinados con lupa? La cosa no está como para andar perdiendo turistas”.