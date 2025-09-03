La última encuesta sobre la aprobación de Yamandú Orsi mostró que un 29% la aprueba y un 22% la desaprueba. Pero lo que más llamó la atención es el alto porcentaje de personas que no aprueban ni desaprueban la gestión del mandatario, que llega a 49% si se incluyen a quienes no contestaron. Según explicaron desde el equipo de comunicación de Orsi, “cuando salieron estos números lo festejamos como si fuera un gol en la hora que nos dio un campeonato, porque para nosotros tener un porcentaje tan alto de personas para quienes Orsi no hace todo bien, pero tampoco todo mal, es decir, que básicamente evita pronunciarse, es un verdadero éxito”.

Los asesores del presidente admitieron que el 22% de desaprobación les preocupa, pero lo mismo ocurre con el 29% de aprobación. “Esas personas que aprueban la gestión de Orsi lo ven con simpatía, pero claramente no están entendiendo el mensaje que el presidente les envía. Un verdadero orsista jamás aprobaría su gestión sin aclarar que también la desaprueba. Así que vamos a trabajar en ese 29%”.

