Los asaltos a farmacias, joyerías y otros comercios, cometidos por motociclistas que llegan en grupo, rompen vidrieras, sustraen mercadería y se van, todo esto a gran velocidad, están ganando cada vez más espacio en las crónicas policiales. Ante el auge de los llamados “robos piraña”, legisladores blancos y colorados decidieron impulsar una reforma constitucional para endurecer las penas a los perpetradores. “Estamos ante una situación grave. La gente ya no aguanta más. Frente a esto, es indispensable dar respuestas serias, meditadas y, sobre todo, que aborden el problema a largo plazo. Hay que reformar la Constitución”, declaró un diputado nacionalista que impulsa la reforma.

Un diputado colorado dijo, por su parte, que está “muy confiado” en que esta reforma será apoyada por una amplia mayoría de la población. “Vemos robos piraña todos los días en los medios de comunicación, la gente habla de ellos y los comerciantes se quejan, o sea que si prometemos terminar con este flagelo la gente nos va a votar en masa. Es un razonamiento que no tiene fisuras”.

Las claves de la propuesta