El robot SuBastian no sólo se ha dedicado a observar la fauna del subsuelo marino uruguayo. Hace dos semanas los integrantes del proyecto Uruguay Sub200 hallaron los restos de un destructor de la marina hundido en 1995 y ahora están buscando los restos del Partido Independiente (PI), que naufragó en 2019. “Sabemos que va a ser bastante más difícil que encontrar al destructor, porque el PI es sensiblemente más pequeño. Si tuviéramos que plantear una equivalencia, esta sería un gomón. No va a ser fácil”, reconoció uno de los científicos.

Otra de las dificultades que enfrenta la búsqueda es que el naufragio de la formación política implicó su destrucción casi absoluta. “No es algo que simplemente se haya hundido por tener un par de agujeros. Estamos hablando de un partido que estalló en mil pedazos, por lo que estamos buscando restos sueltos. De todas maneras, yo creo que lo vamos a lograr. Si no es con el SuBastian será con un ejército de drones marítimos, pero tarde o temprano vamos a encontrar al menos algunos fragmentos de esta diminuta formación”.