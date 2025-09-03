Un informe de la cadena de noticias elogió la calidad de las instituciones en nuestro país y las contrastó con el panorama en el resto de los países del continente. La CNN afirma que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene expresidentes con causas judiciales. La exfiscal Gabriela Fossati compartió la nota en su cuenta de X y la destacó como “un ejemplo de que Uruguay puede tener sus problemas, pero sigue siendo un gran país del que debemos estar orgullosos”.

“En toda América Latina, lo normal es que un expresidente que cometió delitos durante su mandato entregue la banda presidencial y comience a ser investigado. En Uruguay eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque nuestras instituciones son sólidas, porque el Poder Judicial es independiente. A lo mejor en todos esos países pueden ver como algo natural que un fiscal que investiga a un presidente se posicione abiertamente a su favor, pero acá, en Uruguay, algo así sería un escándalo”, escribió Fossati.