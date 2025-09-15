En el ambiente del fútbol se da prácticamente como un hecho que el llamado de la Asociación Uruguaya de Fútbol para la venta de derechos televisivos va a ser impugnado ante los tribunales. Según explicó un dirigente de un club de Primera División, “ninguno de los actores que participen en la subasta va a quedar conforme, así que es casi seguro que el asunto se va a dirimir en la Justicia. La única posibilidad de que esto no pase sería que el asunto directamente terminara definiéndose en la cárcel”.

El dirigente recordó que varios de los actores importantes con relación a este tema tienen o han tenido conflictos con la Justicia. “Ojalá que esto se pueda arreglar en los tribunales, porque lo de la cárcel podría llegar a ser un desastre. Si el tema de los derechos termina resolviéndose en enfrentamientos con cortes carcelarios, estaríamos dando una muy mala imagen del fútbol uruguayo. Es lo último que necesitamos”.