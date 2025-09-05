Si bien el fútbol no es de los deportes más populares de Estados Unidos, en los últimos años ha comenzado a despertar un interés similar al que concita en otros países. En algo que parecería ser una confirmación de esta tendencia, fuentes de la Casa Blanca revelaron que el presidente estadounidense está “muy interesado” en que la selección nacional se alce con el trofeo tras la final que se jugará en Nueva Jersey. “Alguien le comentó al presidente que en algunos mundiales, como el de Italia de 1934 y el de Argentina de 1978, los dictadores que gobernaban en esos momentos intervinieron para favorecer a las selecciones nacionales. Le pareció una idea fantástica”.

Según las fuentes, Trump ya dio la orden a las Fuerzas Armadas para que preparen una estrategia que le permita a la selección de Estados Unidos ganar el Mundial. “Después de atacar a la sede del Poder Legislativo, desconocer a la Justicia, violar derechos humanos y desplegar militares en las calles, usar métodos ilegítimos para ganar un mundial y aumentar sus niveles de popularidad es una medida esperable y coherente”.