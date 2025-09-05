La mayoría de las críticas de la oposición al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo se refieren al aumento de impuestos, pero hay otro aspecto que fue cuestionado: las expectativas de crecimiento económico, que fueron catalogadas como “demasiado optimistas”. Desde el equipo económico defendieron las proyecciones: aseguraron que están basadas no sólo en un “riguroso análisis técnico”, sino también en “bibliografía especializada”. “Nuestras proyecciones son perfectamente alcanzables. Sólo es necesario confiar en las propias fortalezas y en la sabiduría de nuestro espíritu, porque si le damos las alas que necesita para volar, él mismo será capaz de encontrar el camino que nos conducirá a un crecimiento promedio de 2,4% anual. La oposición va a estar esperando que fracasemos, pero hay algo mucho peor aún, y es que una parte nuestra también va a estar esperando que fracasemos. Pero, en última instancia, todo va a depender de nuestra capacidad para dejar que la Luz Cósmica Universal nos inunde. Esa es la conclusión a la que arribamos tras la lectura y el análisis de varios libros de Paulo Coelho”, explicó un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas.

Armamento pesado: “Si a mediados del período vemos que las proyecciones no se están cumpliendo, vamos a hacer un viaje de ayahuasca en busca de la iluminación”. Integrante del equipo económico que hace sus cálculos medio drogado.