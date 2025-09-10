Todas las alarmas se encendieron en Torre Ejecutiva tras un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el que se advierte sobre una posible escasez de eufemismos para referirse a los aumentos de impuestos. “Hay que entender que el idioma español no nos ofrece recursos infinitos. Los recursos son limitados. Ya usamos los términos ‘adecuación tributaria’, ‘modificaciones tributarias’ y ‘aumento de la presión fiscal’, entre otros. Si esto sigue así, al momento en que se vote el presupuesto no vamos a tener más eufemismos para poner encima de la mesa”.

En el informe se recomienda “aprovechar esa costumbre tan extendida en los ámbitos financieros de utilizar términos en inglés para empezar a lanzar eufemismos en esa lengua. Creemos que el idioma español ya nos dio todo lo que tenía para dar. No podemos exprimir aún más el diccionario”.