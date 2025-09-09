El oficialismo denunció ayer la aparición de un nuevo compromiso financiero incumplido por la administración anterior. “Ayer nos llegó un aviso de Netflix diciendo que nos van a cortar el servicio porque hace casi un año que no pagamos la cuenta. La verdad es que ni siquiera sabíamos que el gobierno como tal tenía una cuenta de Netflix”, explicaron desde Torre Ejecutiva. En el equipo económico temen que puedan aparecer otras obligaciones impagas de empresas públicas o privadas, como UTE, Antel, Visa, Mastercard o Carlos Gutiérrez. Tampoco se descarta la posibilidad de que algunos bienes inmuebles, como la Torre Ejecutiva o el Palacio Legislativo, hayan sido hipotecados y estén a punto de ser embargados por falta de pago. “El escribano que se encargó de la transición claramente no sacó un certificado de libre de deudas. La próxima vez lo vamos a pedir”, adelantaron desde el gobierno.

Poca desidia y mucho apego: “Es cierto, quedó una deuda importante en la tarjeta de crédito del Disco, pero no podíamos seguir consumiendo café vencido”. Opositor experto en administración.