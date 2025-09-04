“Esto no está funcionando”, reconoció un dirigente nacionalista tras enterarse de que dos expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado fueron imputados por quedarse con dinero del organismo que supuestamente estaba destinado a refacciones. En el Partido Nacional consideran que los numerosos casos de corrupción que se destapan de forma periódica evidencian que los castigos que se aplican “no son suficientes”. “Creo que tenemos que empezar a ir a un sistema de carnet de afiliados por puntos para quienes ocupen cargos de gobierno. Quienes cometan alguna ilegalidad perderán determinada cantidad de puntos, y quienes lleguen al tope perderán el carnet”, explicó un dirigente nacionalista. La idea es que la pérdida de puntos sea proporcional a la gravedad del delito cometido. “Obviamente, no va a ser lo mismo quedarte con un vuelto que abusar sexualmente de menores. Pero es importante destacar que, en todos los casos, el carnet se puede recuperar después de cierto tiempo. Los nacionalistas no somos resentidos”.

Prevención: “Si robás, perdemos todos”. Eslogan de la campaña del Partido Nacional para desalentar la corrupción entre sus filas.