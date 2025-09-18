En el marco de las discusiones por el presupuesto, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) asistió a la Cámara de Diputados. Tras la comparecencia, Danza realizó una conferencia de prensa en la que enumeró cuáles serán los principales ejes de su gestión. “Tenemos varios problemas a solucionar, como los tiempos de espera, la disponibilidad de medicamentos y, sobre todo, el pluriempleo que hay en nuestro sector”. Según el presidente de ASSE, “El problema del pluriempleo entre el personal de la salud es dramático. Es imposible que un profesional de la salud, ya sea del ámbito de la atención como del de la gestión, pueda vivir con un solo trabajo. Tiene que tener dos o tres, por lo menos. Si no, no llega a fin de mes”. De todas maneras, el jerarca aclaró que esta situación “no afecta el desempeño de los profesionales, que hacen un gran esfuerzo para llevar a cabo cada una de sus labores con seriedad. De hecho, quienes estamos en la salud decimos que siempre hay tiempo para algún currito más”.

La confesión: “La mitad de mi sueldo se me va en boletos para ir de un trabajo a otro”. Álvaro Danza, empleado del mes.