A diferencia de períodos anteriores, este año el proyecto de ley de presupuesto no llegó al Parlamento en decenas de cajas, sino en una memoria extraíble. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que con esto se buscó dar un ejemplo en materia de reducción del consumo de papel. También se quiso enviar un mensaje simbólico para promover la importancia de la austeridad en un escenario fiscal “complejo”. “Si queremos que todo el Estado ahorre, tenemos que ahorrar nosotros antes que nadie. Por eso nos mandamos traer un pendrive de Temu que nos salió como cuatro veces menos de lo que nos saldría uno comprado en un comercio local. Con esta simple acción logramos un ahorro del 75%”, contó un integrante del equipo económico.

El Ministerio de Economía y Finanzas logró además un importante ahorro en costos de envío al comprar varios pendrives. “Como se viene el IVA a las compras por internet, decidimos aprovisionarnos. Sigue el ahorro”, destacó el jerarca consultado.