El ingreso al país de un grupo de marines de Estados Unidos fue objeto de críticas no sólo de la oposición y el PIT-CNT, sino también de expertos. Un analista en temas de defensa consideró que se trata de un episodio extremadamente grave. “Estamos hablando de un contingente de siete marines, es decir, una cantidad más que suficiente para derrocar a las Fuerzas Armadas uruguayas, ocupar el país y establecer un gobierno títere de Estados Unidos. Esto es mucho más grave que la presencia de buques militares frente a las costas de Venezuela. En ese caso, las fuerzas estadounidenses podrían atacar a Venezuela y causarle daños, pero no podrían concretar una invasión, porque para eso se necesitaría un despliegue mucho mayor. En el caso de Uruguay, con los marines que entraron, o con menos inclusive, alcanza y sobra”.

El experto planteó además otro factor por el cual una invasión a Uruguay es factible: “Las posibilidades de que haya alguna baja entre las tropas estadounidenses son prácticamente nulas, porque los militares uruguayos se rendirían a las primeras de cambio. O sea que esta operación no tendría costo político alguno para Donald Trump. Sería un negocio demasiado atractivo”.