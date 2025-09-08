En un conmovedor posteo realizado en las redes sociales, un hombre de 85 años reflexionó sobre el paso del tiempo y las dificultades para la comunicación entre las diferentes generaciones. “Soy fascista desde que tengo memoria. Me tocó mascar la bronca de la derrota en 1945 y soportar la persecución a la que fuimos sometidos simplemente por haber intentado defender nuestra raza. Viví la creación de Israel como una gran derrota. Y todo eso para que ahora mi nieto, cuyas opiniones respeto mucho, porque odia a la izquierda, a los inmigrantes y a las feministas, sea un defensor fanático de Israel”.

El octogenario explicó en el posteo que varias veces intentó entender el punto de vista de su nieto, pero fue infructuoso. “Él me dice que ahora los verdaderos enemigos son los musulmanes, que los gobernantes de Israel de la actualidad son supremacistas, como nosotros, y desde hace varios años están aliados con los herederos del fascismo. Pero, para mí, un verdadero fascista tiene que estar siempre en contra de los judíos. Por más que lo intente, no logro entender a las nuevas generaciones”.