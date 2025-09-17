La solicitud de Peñarol para iluminar de amarillo y negro la fachada del Palacio Legislativo con motivo del aniversario del club, que fue rechazada por el Poder Legislativo, fue cuestionada también por muchos hinchas aurinegros. En las redes sociales de Peñarol, varios aficionados manifestaron su desacuerdo con la solicitud. “No puede ser que terminemos asociados con una institución tan violenta como el Parlamento. El fútbol uruguayo está viendo aumentar sus niveles de violencia a un ritmo muy acelerado, al punto que muchos opinan que los partidos van a terminar pareciéndose a una sesión de Senadores o Diputados. No podemos dejar que eso pase”, opinó una hincha mirasol.

Otro peñarolense consideró que iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro estaría enviando “una muy mala señal” a los hinchas violentos. “No tiene sentido que, mientras impulsamos castigos para quienes provocan disturbios, nos coloquemos como institución junto a legisladores que hacen cualquier cosa con total impunidad porque tienen fueros”.